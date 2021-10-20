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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Скажи спасибо Путину: российскую гонщицу не пустили в США на финальные гонки сезона

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
20 октября, 20:47
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Российские спортсмены становятся заложниками политики собственного государства, из-за чего перед ними закрываются двери в цивилизованный мир. Очередной жертвой стала гонщица Ирина Сидоркова
Ирина Сидоркова не получила визу в США
Ирина Сидоркова не получила визу в США / Фото: Twitter

Как известно, Россия включила США в список "недружественных" стран, из-за чего штатам пришлось сократить до минимума численность персонала консульской службы.

Читайте также: Из России побегут спортсмены после отказа США выдавать визы: предупреждение депутата

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По этой причине с 1 августа США перестали предоставлять консульские услуги в России, включая выдачу виз.

От политических разборок пострадала Российская гонщица Ирина Сидоркова. Спортсменке пришлось завершить сезон из-за того, что ее не пустили на две оставшиеся гонки в США.

"Мой сезон завершен. Мне отказали в визе в США", – написала спортсменка в Twitter.

Сидоркова выступает в женской версии Формулы-1 W Series. После шести гонок она шла на седьмом месте в общем зачете.

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Ранее мы писали, что капитана сборной России не пустили в США на чемпионат мира по хоккею. Российскому нападающему Ивану Мирошниченко отказали во въезде в Соединенные Штаты.

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