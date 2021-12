Боротьба за шахову корону: чемпіон був за крок від поразки

Сьогодні, 1 грудня, було зіграно п'яту партію за титул чемпіона світу з шахів між норвежцем Магнусом Карлсеном і росіянином Яном Непомнящим.

Читайте також: Йому забороняли грати із ізраїльтянами. 18-річний шахіст побив рекорд Карлсена

Білими фігурами грав претендент на титул Непомнящий. Чинний чемпіон світу був за крок від поразки, але росіянин не зумів скористатися своєю перевагою у дебюті зустрічі. Карлсен встиг перебудувати фігури та відіграв втрачений темп.

В підсумку п'ята поспіль нічия. Таким чином, після п'яти партій рахунок став – 2,5:2,5 .

Завтра у шахістів день відпочинку. Продовження бою за шахову корону заплановано на 3 грудня. Білими гратиме Карлсен.

And it's another draw.

A free day tomorrow, and in Game 6 on December 3 Magnus Carlsen will have White. #CarlsenNepopic.twitter.com/2RgLaEH2yR