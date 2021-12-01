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Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
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Боротьба за шахову корону: чемпіон був за крок від поразки

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 грудня, 19:17
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Карлсен та Непомнящий провели п'яту партію за титул чемпіона світу з шахів
Матч за звання чемпіона світу з шахів: Карсен - Непомнящий
Матч за звання чемпіона світу з шахів: Карсен - Непомнящий / Фото: fide.com

Сьогодні, 1 грудня, було зіграно п'яту партію за титул чемпіона світу з шахів між норвежцем Магнусом Карлсеном і росіянином Яном Непомнящим.

Читайте також: Йому забороняли грати із ізраїльтянами. 18-річний шахіст побив рекорд Карлсена

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Білими фігурами грав претендент на титул Непомнящий. Чинний чемпіон світу був за крок від поразки, але росіянин не зумів скористатися своєю перевагою у дебюті зустрічі. Карлсен встиг перебудувати фігури та відіграв втрачений темп.

В підсумку п'ята поспіль нічия. Таким чином, після п'яти партій рахунок став – 2,5:2,5 .

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Завтра у шахістів день відпочинку. Продовження бою за шахову корону заплановано на 3 грудня. Білими гратиме Карлсен.

Нагадаємо, що всього за правилами буде зіграно 14 класичних партій. Якщо після них буде нічия, то шахісти зіграють тай-брейк.

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Призовий фонд чемпіонського матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.

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4
Зоря
16
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32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
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10
16
Маріуполь
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