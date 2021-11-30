Виступали як безпритульні: Україна не проплатила шахістам проживання на переможному Євро

Український гросмейстер Антон Коробов заявив, що Міністерство молоді та спорту не оплатило проживання збірної України під час чемпіонату Європи з шахів у Словенії

Коробов розповів про скандал на ЧЄ / Фото: Pixabay

Дивно, що за таких умов наша команда не лише гідно виступила на турнірі, а й виграла його!

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Коробов пожартував, що Міністерство зробило "геніальний хід конем", за що їм потрібно вручити звання Героїв України.

"Ми були єдиною командою, яка не спромоглася заплатити за проживання. Ми знаходилися в підвішеному стані, будь-якої миті нас могли вигнати на вулицю. І коли ти не впевнений, що в тебе буде завтра, дах над головою… У такий момент почуваєшся розслаблено.

Завдяки цьому ми не відчували цього психологічного тиску, на відміну інших команд. Але організатори виявили до нас, до нещасних, співчуття, і ми дограли чемпіонат. І досить непогано скінчилося.

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Провели чемпіонат як безпритульні, але безпритульні іноді теж можуть на щось пригодиться", – з іронією розповів Антон Коробов YouTube-каналу my.ua.

До речі, ми раніше писали, що чемпіонка світу позивається до творців "Ходу королеви". Легенда світових шахів Нона Гапріндашвілі вимагає від Netflix п'ять мільйонів доларів за хибні твердження, які пролунали у культовому серіалі.