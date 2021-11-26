Терміново прибрали слово "Росія"! У Дубаї розпочався матч за шахову корону

Ян Непомнящий, граючи білими фігурами, звів до нічиєї першу партію матчу за звання чемпіона світу з Магнусом Карлсеном

Тепер замість Росія - CFR / Фото: fide.com

Сьогодні стартував матч за звання чемпіона світу з шахів. Норвежець Магнус Карлсен захищає титул у поєдинку проти претендента з Росії Яна Непомнящего.

Читайте також: Буря у склянці кефіру та туалетні пристрасті: найгучніші скандали чемпіонських матчів

Реклама

До речі, за рішенням Всесвітньої антидопінгової агенції, слово "Росія" ніяк не може бути використане під час гри. Тому організаторам довелося терміново міняти табличку, де біля імені та прізвища Яна Непомнящего була емблема Федерації шахів Росії, що містила напис Chess Federation of Russia.

Її замінили на картку, де немає жодних слів, окрім скорочення CFR.

Реклама

Закони WADA суворі, хоча до шахістів у цієї організації найменше запитань.

Щодо спортивної складової, то перша партія завершилася внічию на 45-му ходу.

Реклама

Завтра – друга зустріч суперників. Усього буде 14 партій у класичні шахи. Якщо за їхніми підсумками переможця не буде визначено, шахісти зіграють тай-брейк.