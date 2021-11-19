Як за допомогою шахів стати мільйонером. Простий лайфхак

Названий призовий фонд матчу за звання чемпіона світу з шахів між Магнусом Карлсеном та Яном Непомнящим

Карлсен - чемпіон, Непомнящий - претендент / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато прихильників олімпійського гасла "Швидше, вище, сильніше" не хочуть визнавати шахи видом спорту. Але тут такі гонорари, що багатьом атлетам не снилися.

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Дуже мало видів спорту, де ставши чемпіоном світу, ви станете і мільйонером. Шахи серед них.

Президент Міжнародної шахової федерації Аркадій Дворкович озвучив фінансові умови матчу за звання чемпіона світу між Магнусом Карлсеном з Норвегії та претендентом Яном Непомнящим із Росії.

"Призовий фонд турніру складе 2 млн євро. Наскільки мені відомо, це більше, ніж у всіх чемпіонських матчах цього століття. Переможець отримає 60%, той, що програє – 40; якщо справа дійде до тай-брейку, то призовий фонд ділиться 55 на 45", – заявив Дворкович.

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Матч за шахову корону пройде у Дубаї з 24 листопада до 16 грудня. Магнус Карлсен став чемпіоном світу у 2013 році. З того часу провів три успішні захисти.