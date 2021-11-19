Як за допомогою шахів стати мільйонером. Простий лайфхак

Багато прихильників олімпійського гасла "Швидше, вище, сильніше" не хочуть визнавати шахи видом спорту. Але тут такі гонорари, що багатьом атлетам не снилися.
Тест. Десять цікавих фактів про шахи
Дуже мало видів спорту, де ставши чемпіоном світу, ви станете і мільйонером. Шахи серед них.
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Президент Міжнародної шахової федерації Аркадій Дворкович озвучив фінансові умови матчу за звання чемпіона світу між Магнусом Карлсеном з Норвегії та претендентом Яном Непомнящим із Росії.
"Призовий фонд турніру складе 2 млн євро. Наскільки мені відомо, це більше, ніж у всіх чемпіонських матчах цього століття. Переможець отримає 60%, той, що програє – 40; якщо справа дійде до тай-брейку, то призовий фонд ділиться 55 на 45", – заявив Дворкович.
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Матч за шахову корону пройде у Дубаї з 24 листопада до 16 грудня. Магнус Карлсен став чемпіоном світу у 2013 році. З того часу провів три успішні захисти.
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