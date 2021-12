Борьба за шахматную корону: чемпион был в шаге от поражения

Сегодня, 1 декабря, была сыграна пятая партия за титул чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

Белыми фигурами играл претендент на титул Непомнящий. Действующий чемпион мира был в шаге от поражения, но россиянин не сумел воспользоваться своим преимуществом в дебюте встречи. Карлсен успел перестроить фигуры и отыграл потерянный темп.

В итоге пятая подряд ничья. Таким образом, после пяти партий счет стал – 2,5:2,5.

Завтра у шахматистов день отдыха. Продолжение схватки за шахматную корону запланировано на 3 декабря. Белыми будет играть Карлсен.

