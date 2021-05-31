Бігун помер під час напівмарафону в Росії: де були медики і що говорять організатори

34-річний учасник забігу на 21,1 км в Калінінграді Юрій Турков помер під час проходження дистанції. Організм чоловіка не впорався з навантаженням

Напівмарафон в Калінінграді/Фото zabegrf

30 травня під час напівмарафону (21,1 км) в Калінінграді помер один з учасників – 34-річний Юрій Турков. Раніше російський бігун потонув після ультрамарафону на 1900 км.

"Організм 34-річного учасника забігу на дистанцію 21,1 км не впорався з навантаженням. Незважаючи на те, що медики, які чергували на маршруті, негайно провели реанімаційні дії, врятувати спортсмена вони не змогли", – повідомляється на сторінці напівмарафону в Instagram

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Також організатори зазначають, що перед виходом на дистанцію Юрій пройшов медичну комісію і отримав довідку про допуск до забігу: "Для нас безпека і здоров'я кожного учасника Всеросійського напівмарафону – головний пріоритет. Ми розраховуємо найближчим часом отримати офіційну інформацію про причини смерті учасника. Надамо близьким можливе сприяння, сумуємо разом з ними...".

Раніше ми розповідали про страшну смерть 21 бігуна під час марафону в Китаї.