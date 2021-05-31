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Бегун умер во время полумарафона в России: где были медики и что говорят организаторы

Елена Павлова Елена Павлова
31 мая, 06:37
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34-летний участник забега на 21,1 км в Калининграде Юрий Турков скончался во время прохождения дистанции. Организм мужчины не справился с нагрузкой
Полумарафон в Калининграде/Фото zabegrf
Полумарафон в Калининграде/Фото zabegrf

30 мая во время полумарафона (21,1 км) в Калининграде умер один из участников — 34-летний Юрий Турков. Ранее российский бегун утонул после ультрамарафона на 1900 км.

"Организм 34-летнего участника забега на дистанцию 21,1 км не справился с нагрузкой. Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли", – сообщается на страничке полумарафона в Instagram

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Также организаторы отмечают, что перед выходом на дистанцию Юрий прошел медицинскую комиссию и получил справку о допуске к забегу: "Для нас безопасность и здоровье каждого участника Всероссийского полумарафона — главный приоритет. Мы рассчитываем в ближайшее время получить официальную информацию о причинах смерти участника. Окажем близким возможное содействие, скорбим вместе с ними...".

Ранее мы рассказывали про страшную смерть 21 бегуна во время марафона в Китае.

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