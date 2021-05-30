Російський бігун потонув після ультрамарафона на 1900 км: що сталося

Тіло ультрамарафонця Володимира Попова дістали зі ставка в Мордовії, де 52-річний легкоатлет гостював у рідних під час невеликої відпустки

Володимир Попов нещодавно закінчив забіг на майже 1900 км/Фото kazan.kp.ru

Відомий в Росії ультрамарафонець Володимир Попов потонув в Мордовії під час відпустки. Раніше ми розповідали про страшну смерть 21 бігуна під час марафону в Китаї.

Попов приїхав в гості до рідних після чергового забігу, подолавши дистанцію від Москви до Грозного (1858 км) за 20 днів. Увечері 28 травня, за даними очевидців, він перепливав ставок поблизу села Мордовська Поляна, однак, не допливши до середини водойми, несподівано зник під водою – повідомляють Известия Мордовії.

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Знайти тіло загиблого спортсмена вдалося тільки наступного дня після прибуття на місце події водолазів. Загиблим, як і очікувалося, виявився 52-річний житель Москви Володимир Попов.

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У списку ультрамарафонів Володимира числяться пробіг на 500 кілометрів з Москви до Мордовії, марафон на 750 кілометрів Москва – Санкт-Петербург, а також Москва – Казань на 1 000 кілометрів.

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