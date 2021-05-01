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15-річний українець стрибнув з 10 метрів і вирвав путівку на Олімпіаду в Токіо

1 травня, 16:58

Олена Павлова Олена Павлова

Призери чемпіонату Європи зі стрибків у воду Олексій Середа та Олег Сербін, які були наймолодшими учасниками фіналу Кубка світу в Японії, зупинилися за крок від медалі

Перший день ліцензійного Кубка світу зі стрибків у воду в Токіо відкривали синхронні дуети. І Україні посміхнулася удача на чоловічий 10-метровій вишці. Раніше ми повідомляли, що турнір в Японії – останній шанс стрибунів зачепитися за Олімпіади-2020.

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На вишці за олімпійську ліцензію боролися срібні призери чемпіонату Європи зі стрибків у воду 15-річний Олексій Середа та 19-річний Олег Сербін, які були наймолодшими учасниками фіналу. В результаті українцям зовсім трохи не вистачило, щоб піднятися на п'єдестал пошани – 0,27 бала відділили наших спортсменів від бронзової медалі.

Проте Олексій і Олег були задоволені своїм виступом, оскільки показали хороші стрибки за три місяці до Олімпіади, а також зуміли досягти мети і отримати ліцензію на Ігри-2020. А на змаганнях в Токіо конкуренцію українцям складуть дуети з Китаю, Японії, Великобританії, Росії, Мексики, Канади та Кореї.

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Після цієї перепустки у збірної України зі стрибків у воду вже 5 ліцензій на Олімпійські ігри-2020. При цьому 4 – в індивідуальних видах програми: стрибки з 3-метрового трампліну (жінки, чоловіки) і вишки (жінки, чоловіки). Максимальна кількість олімпійських перепусток, які можна отримати, – 12.

Раніше українським олімпійцям почали колоти китайську вакцину.

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