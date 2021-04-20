Японія пустить українців: останній шанс стрибунів зачепитися за Олімпіаду-2020

Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на останній ліцензійний турнір до Олімпіади-2020. Змагання пройдуть в Токіо і треба виступити без акліматизації

З 1 по 6 травня в Токіо нарешті відбудеться перший міжнародний старт для стрибунів у воду в цьому році. У столиці майбутніх літніх Ігор пройде етап Кубка світу, який раніше скасували. І цей старт стане вирішальним у розподілі ліцензій на Олімпіаду-2020.

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Сьогодні став відомий склад збірної України, яка також відправиться в Токіо за своїми олімпійськими путівками. І серед 11 спортсменів – вельми відомі імена. Це призери чемпіонатів світу та Європи Олександр Горшковозов і Олег Колодій, чемпіони Європи Станіслав Оліферчік, Олексій Середа, Вікторія Кесар, Анна Письменська та Софія Лискун, а також призер Євро Олег Сербін.

Стрибки у воду / Фото: Федерація України зі стрибків у воду

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Нагадаємо, що зараз в української команди 4 ліцензії в індивідуальних видах програми: стрибки з 3-метрового трампліну (жінки, чоловіки) і вишки (жінки, чоловіки). Максимальна кількість олімпійських перепусток, які можна отримати – 12.

"Ми 26 квітня вилітаємо в Токіо, а вже 1 травня починаються змагання. Це перший раз, коли у нас немає адаптаційного збору через закриття багатьох країн. Тому, як поведуть себе спортсмени, адже у нас складно-координаційний вид спорту, вже будемо бачити і оцінювати пізніше. Але будемо боротися і постараємося здобути якомога більше ліцензій", – цитує тренера збірної України Тамару Токмачеву сайт федерації

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