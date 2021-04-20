Япония пустит украинцев: последний шанс прыгунов зацепиться за Олимпиаду-2020

Сборная Украины по прыжкам в воду назвала состав на последний лицензионный турнир к Олимпиаде-2020. Соревнования пройдут в Токио и надо выступить без акклиматизации

С 1 по 6 мая в Токио наконец-то состоится первый международный старт для прыгунов в воду в этом году. В столице будущих летних Игр пройдет этап Кубка мира, который ранее отменили. И этот старт станет решающим в распределении лицензий на Олимпиаду-2020.

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Сегодня стал известен состав сборной Украины, которая также отправится в Токио за своими олимпийскими путевками. И среди 11 спортсменов – весьма известные имена. Это призеры чемпионатов мира и Европы Александр Горшковозов и Олег Колодий, чемпионы Европы Станислав Олиферчик, Алексей Середа, Виктория Кесарь, Анна Письменская и София Лискун, а также призер Евро Олег Сербин.

Прыжки в воду / Фото: Федерация Украины пр прыжкам в воду

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Напомним, что сейчас у украинской команды 4 лицензии в индивидуальных видах программы: прыжки с 3-метрового трамплина (женщины, мужчины) и вышки (женщины, мужчины). Максимальное количество олимпийских пропусков, которые можно получить – 12.

"Мы 26 апреля вылетаем в Токио, а уже 1 мая начинаются соревнования. Это первый раз, когда у нас нет адаптационного сбора из-за закрытия многих стран. Поэтому, как поведут себя спортсмены, ведь у нас сложно-координационный вид спорта, уже будем видеть и оценивать позже. Но будем бороться и постараемся добыть как можно больше лицензий", – цитирует тренера сборной Украины Тамару Токмачеву сайт федерации

Ранее украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину.

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