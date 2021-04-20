Українська
$ 28,01
33,71
  1. Новости спорта
  2. Турниры
  3. Олимпийские игры Токио 2020

Япония пустит украинцев: последний шанс прыгунов зацепиться за Олимпиаду-2020

20 апреля, 00:10

Елена Павлова Елена Павлова

Сборная Украины по прыжкам в воду назвала состав на последний лицензионный турнир к Олимпиаде-2020. Соревнования пройдут в Токио и надо выступить без акклиматизации

С 1 по 6 мая в Токио наконец-то состоится первый международный старт для прыгунов в воду в этом году. В столице будущих летних Игр пройдет этап Кубка мира, который ранее отменили. И этот старт станет решающим в распределении лицензий на Олимпиаду-2020.

Реклама

Читайте также: 15-летний "прыгучий" вундеркинд из Украины побеждает с космическим отрывом

Сегодня стал известен состав сборной Украины, которая также отправится в Токио за своими олимпийскими путевками. И среди 11 спортсменов – весьма известные имена. Это призеры чемпионатов мира и Европы Александр Горшковозов и Олег Колодий, чемпионы Европы Станислав Олиферчик, Алексей Середа, Виктория Кесарь, Анна Письменская и София Лискун, а также призер Евро Олег Сербин.

Прыжки в воду

Прыжки в воду / Фото: Федерация Украины пр прыжкам в воду

Реклама

Напомним, что сейчас у украинской команды 4 лицензии в индивидуальных видах программы: прыжки с 3-метрового трамплина (женщины, мужчины) и вышки (женщины, мужчины). Максимальное количество олимпийских пропусков, которые можно получить – 12.

"Мы 26 апреля вылетаем в Токио, а уже 1 мая начинаются соревнования. Это первый раз, когда у нас нет адаптационного сбора из-за закрытия многих стран. Поэтому, как поведут себя спортсмены, ведь у нас сложно-координационный вид спорта, уже будем видеть и оценивать позже. Но будем бороться и постараемся добыть как можно больше лицензий", – цитирует тренера сборной Украины Тамару Токмачеву сайт федерации

Ранее украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лицензия состав Прыжки в воду Токио ОИ-2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия пытается всех одурачить: СМИ возмущены формой РФ для Олимпиады-2020
Россия пытается всех одурачить: СМИ возмущены формой РФ для Олимпиады-2020Олимпиада-2020
Каждый день тест на коронавирус! Япония ужесточает требования к олимпийцам
Каждый день тест на коронавирус! Япония ужесточает требования к олимпийцамДругие
Невероятный прогноз для Украины: В Токио завоюем на 10 медалей больше, чем в Рио
Невероятный прогноз для Украины: В Токио завоюем на 10 медалей больше, чем в РиоОлимпиада-2020
Надо! Украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину
Надо! Украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцинуДругие
Рано Украине напророчили 21 медаль: заявление Японии по Олимпиаде
Рано Украине напророчили 21 медаль: заявление Японии по ОлимпиадеДругие
Япония придумала, куда девать больных коронавирусом олимпийцев
Япония придумала, куда девать больных коронавирусом олимпийцевДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять