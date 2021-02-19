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15-річний "стрибучий" вундеркінд з України перемагає з космічним відривом

19 лютого, 16:00

Олена Павлова Олена Павлова

Наймолодший чемпіон Європи готується до Олімпіади-2020

Відкритий Кубок України зі стрибків у воду з 10-метрової вишки виграв наймолодший чемпіон Європи – 15-річний Олексій Середа. За підсумками шести стрибків український вундеркінд набрав рекордну для себе кількість балів – 519,75. Раніше через коронавірус в України забрали "стрибучий" чемпіонат світу 2020 року.

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Олексій Середа

Олексій Середа / Фото: Федерація України зі стрибків у воду

Найближчого конкурента і свого партнера по синхронних стрибках Олега Сербіна Олексій випередив на 76 балів! Третє місце з показником в 398,2 очка посів представник Вірменії Володимир Арутунян. Також Середа переміг і в чоловічій синхронній вишці. Там 15-річний спортсмен у парі з Сербіним набрали 411,06 бала, випередивши стрибунів з Вірменії Володимира Арутуняна і Вартана Баяндуряна на 50 очок.

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"Деякі стрибки можна було б і краще зробити. Зараз у мене нова програма, але я її ще не дуже стабільно роблю, є над чим працювати. До Олімпійських ігор я ще буду додавати один новий стрибок, вже його стрибаю, але в змагання не вставляв, оскільки поки погано виконую. Конкуренція сьогодні була серйозна, мені важко було виграти", – цитує Середу Суспільне.

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Нагадаємо, що Олексій Середа на церемонії спортивного "Оскара"-2020 став "зіркою, що сходить" українського спорту. Він був четвертим на чемпіонаті світу і першим – на Європі.

Ми також писали, що відома українська чемпіонка вдруге стала мамою.

Дивіться, як Середа став чемпіоном Європи

Всі подробиці в спецтемі Кубок України

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переможець Стрибки у воду Кубок України Олексій Середа
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