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15-летний "прыгучий" вундеркинд из Украины побеждает с космическим отрывом

19 февраля, 16:00

Елена Павлова Елена Павлова

Самый молодой чемпион Европы строит планы на Олимпиаду-2020

Открытый Кубок Украины по прыжкам в воду с 10-метровой вышки выиграл самый молодой чемпион Европы – 15-летний Алексей Середа. По итогам шести прыжков украинский вундеркинд набрал рекордное для себя количество баллов – 519,75. Ранее из-за коронавируса у Украины забрали "прыгучий" чемпионат мира 2020 года.

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Алексей Середа

Алексей Середа / Фото: Федерация Украины пр прыжкам в воду

Ближайшего конкурента и своего партнера по синхронным прыжкам Олега Сербина Алексей опередил на 76 баллов! Третье место с показателем в 398,2 очка занял представитель Армении Владимир Арутунян. Также Середа победил и в мужской синхронной вышке. Там 15-летний спортсмен в паре с Сербиным набрали 411,06 балла, опередив прыгунов из Армении Владимира Арутуняна и Вартана Баяндуряна на 50 очков.

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"Некоторые прыжки можно было бы и лучше сделать. Сейчас у меня новая программа, но я ее еще не очень стабильно делаю, есть над чем работать. К Олимпийским играм я еще буду добавлять один новый прыжок, уже его прыгаю, но в соревнования не вставлял, так как пока плохо выполняю. Конкуренция сегодня была серьезная, мне трудно было выиграть", – цитирует Середу Суспільне.

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Напомним, что Алексей Середа на церемонии спортивного "Оскара"-2020 стал "восходящей звездой" украинского спорта. Он был четвертым на чемпионате мира и первым – на Европе.

Мы также писали, что известная украинская чемпионка второй раз стала мамой.

Смотрите, как Середа стал чемпионом Европы

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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победитель Прыжки в воду Кубок Украины Алексей Середа
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