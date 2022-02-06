Український стрибун показав найкращий результат, але золото Олімпіади дісталося японцеві

На Олімпійських іграх у Токіо завершилися фінальні змагання у стрибках з трампліна

У Кобаясі - золото, у Марусяка - один із найкращих результатів України в історії Олімпіад / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У неділю, 6 лютого, відбувся фінальний етап чоловічих змагань у стрибках зі звичайного трампліну на Олімпійських іграх-2022.

Олімпійське золото виграв спортсмен з Японії Рею Кобаясі, який продемонстрував результат 275 балів.

Реклама

Срібло в австрійця Мануеля Феттнера (270,8), а замкнув трійку призерів поляк Давид Кубацький (265,9).

Реклама

Зазначимо, що український стрибун з трампліну Євген Марусяк показав другий топрезультат України в історії Олімпіад у стрибках з трампліну.

Реклама

Євген у найкращій спробі стрибнув на 91,5 метра і заробив за свою спробу 97,4 бала. Українець показав 47-й результат у фінальному змаганні.

Варто зазначити, що за підсумковим місцем українець поступився лише Віталію Шумбарцу, який став 45-м на Олімпіаді-2010. Проте Марусяк зумів випередити Володимира Бощука – свого тренера, який посів у Ванкувері 50-те місце.