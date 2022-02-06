Український стрибун показав найкращий результат, але золото Олімпіади дісталося японцеві

У неділю, 6 лютого, відбувся фінальний етап чоловічих змагань у стрибках зі звичайного трампліну на Олімпійських іграх-2022.
Олімпійське золото виграв спортсмен з Японії Рею Кобаясі, який продемонстрував результат 275 балів.
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Срібло в австрійця Мануеля Феттнера (270,8), а замкнув трійку призерів поляк Давид Кубацький (265,9).
Flying like an eagle!- Olympics (@Olympics) February 6, 2022
Kobayashi Ryoyu (Japan) soars to earn the #Gold medal in #SkiJumping Men's Normal Hill Individual! #Beijing2022 | #StrongerTogether | @Japan_Olympic | @RyoKoba8118 pic.twitter.com/ksrXGsItvd
Зазначимо, що український стрибун з трампліну Євген Марусяк показав другий топрезультат України в історії Олімпіад у стрибках з трампліну.
Євген у найкращій спробі стрибнув на 91,5 метра і заробив за свою спробу 97,4 бала. Українець показав 47-й результат у фінальному змаганні.
Варто зазначити, що за підсумковим місцем українець поступився лише Віталію Шумбарцу, який став 45-м на Олімпіаді-2010. Проте Марусяк зумів випередити Володимира Бощука – свого тренера, який посів у Ванкувері 50-те місце.