Наші плачуть! Українка вилила душу після Олімпіади

16-річна дебютантка Олімпійських ігор українка Анастасія Шаботова продемонструвала найкращий результат у Пекіні на змаганнях з фігурного катання

Анастасія Шаботова народилася у Москві, але зараз виступає за Україну / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні

На жаль, збірна України з фігурного катання завершила виступ у командному турнірі на Іграх-2022.

Проте свій виступ Анастасія Шаботова запам'ятає на все життя.

Реклама

"Складно передати словами відчуття та емоції від старту на Олімпійських іграх. Це неймовірно! Під час прокату намагалася насолодитися кожним моментом.

Анастасія Шаботова вперше виступила на Олімпіаді / Фото: Reuters

Не відчувала хвилювання, але, можливо, була трохи скута. Після виступу не могла стримати сльози: я побачила олімпійські кільця й ще раз зрозуміла, як круто бути тут", – цитує Шаботову НОК України.

Анастасія Шаботова народилася і розпочинала свою кар'єру у Москві. У 2019 році, отримавши дозвіл від Федерації фігурного катання Москви, змінила спортивне громадянство та почала представляти збірну України. Дворазова чемпіонка України.

Нагадаємо, що за підсумками короткої програми в командній першості українка посіла 7-ме місце.

Реклама

Читайте також: