Украинский прыгун показал лучший результат, но золото Олимпиады досталось японцу

В воскресенье, 6 февраля, состоялся финальный этап мужских соревнований по прыжкам с обычного трамплина на Олимпийских играх-2022.

Олимпийское золото выиграл спортсмен из Японии Рею Кобаяси, продемонстрировавший результат 275 баллов.

Серебро у австрийца Мануэля Феттнера (270,8), а замкнул тройку призеров поляк Давид Кубацкий (265,9).

