Наши плачут! Украинка излила душу после Олимпиады

К сожалению, сборная Украины по фигурному катанию завершила выступление в командном турнире на Играх-2022.
Тем не менее свое выступление Анастасия Шаботова запомнит на всю жизнь.
"Сложно передать словами чувства и эмоции от старта на Олимпийских играх. Это невероятно! Во время проката пыталась насладиться каждым моментом.
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Не чувствовала волнения, но, возможно, была немного скованной.
После выступления не могла сдержать слезы: я увидела олимпийские кольца и еще раз поняла, как круто быть здесь", – цитирует Шаботову НОК Украины.
Анастасия Шаботова родилась и начинала свою карьеру в Москве. В 2019 году, получив разрешение от Федерации фигурного катания Москвы, сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Украины. Двукратная чемпионка Украины.
Напомним, что по итогам короткой программы в рамках командного первенства украинка заняла 7-е место.
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