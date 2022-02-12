Українська пара фігуристів потрапила до ТОП-20 і виступить у довільній програмі на ОІ

Український дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна за підсумками ритм-танцю кваліфікувався у довільну програму.
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За свій виступ українці отримали оцінку 65,53 та потрапили до ТОП-20 у ритм-танці. Завдяки цьому результату Назарова та Нікітін гарантували собі участь у довільній програмі .
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Alexandra Nazarova і Maxim Nikitin здатні їх Rhythm Dance до Hit the Road Jack and earn 65.53 пунктів! #Beijing2022 #Olympics #FigureSkating- Golden Skate (@goldenskate) February 12, 2022
https://t.co/gSzd12EctC pic.twitter.com/g8HKqWWLa4
Змагання у довільному танці відбудуться у понеділок, 14 лютого. Початок о 03:15.
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