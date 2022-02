Украинская пара фигуристов попала в ТОП-20 и выступит в произвольной программе на ОИ

Украинский дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина по итогам ритм-танца квалифицировался в произвольную программу.

Читайте также: Украина без медалей. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине

За свое выступление украинцы получили оценку 65,53 и попали в ТОП-20 в ритм-танце. Благодаря этому результату Назарова и Никитин гарантировали себе участие в произвольной программе.

Alexandra Nazarova and Maxim Nikitin perform their Rhythm Dance to Hit the Road Jack and earn 65.53 points! #Beijing2022#Olympics#FigureSkating

https://t.co/gSzd12EctCpic.twitter.com/g8HKqWWLa4