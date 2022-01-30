Роісся вперде: китайці викривили російські прізвища на Олімпіаді (фотофакт)

Брати-китайці знову підставили росіян. Жертвами правопису стала делегація російських лижників, які приїхали на Олімпійські ігри до Пекіна

У Китаї викривили прізвища російських спортсменів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська лижниця Юлія Ступак у Instagram показала фото зустрічі їхньої делегації в аеропорту. Китайці зустрічали росіян з іменними табличками, але наплутали з написанням імен та прізвищ спортсменів.

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Так, ім'я Наталія Непряєва перетворилося на NEPRYAEV ATALIA, Іван Якимушкин став YAKIMUS IVAN, Ступак відбулася лише неправильною кінцівкою прізвища – STUPAKIA, але втратила ім'я, а ось Сергію Устюгову пощастило найменше – його обізвали USTIUGOR GEI.

Якийсь час тому ходила легенда, що знамените мем-гасло "Роісся вперде" з'явилося в результаті невдалої партії спортивного інвентаря з Китаю.

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Частково це правда. Першоджерелом є пряжка для ременя з понівеченим написом "Роісся вперед", а далі вже справа за фотошопом.

Нині ж гасло "Роісся вперде" використовується як глузування з дій російської влади.

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