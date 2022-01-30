Роисся вперде: китайцы исковеркали российские фамилии на Олимпиаде (фотофакт)

Братья-китайцы снова подставили россиян. Жертвами правописания стала делегация российских лыжников, приехавших на Олимпийские игры в Пекин

В Китае исковеркали фамилии российских спортсменов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская лыжница Юлия Ступак в Instagram показала фото встречи их делегации в аэропорту. Китайцы встречали россиян с именными табличками, но напутали с написанием имен и фамилий спортсменов.

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Так, имя Наталья Непряева превратилась в NEPRYAEV ATALIA, Иван Якимушкин стал YAKIMUS IVAN, Ступак отделалась лишь неправильной концовкой фамилии – STUPAKIA, но лишилась имени, а вот Сергею Устюгову повезло меньше всего – его обозвали USTIUGOR GEI.

Некоторое время назад ходила легенда, что знаменитый мем-лозунг "Роисся вперде" появился в результате неудачной партии спортивного инвентаря из Китая.

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Частично, это правда. Первоисточником является пряжка для ремня с исковерканной надписью "Роисся вперед", а далее уже дело за фотошопом.

Сейчас же лозунг "Роисся вперде" используется в качестве насмешки над действиями российской власти.

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