Роисся вперде: китайцы исковеркали российские фамилии на Олимпиаде (фотофакт)

Российская лыжница Юлия Ступак в Instagram показала фото встречи их делегации в аэропорту. Китайцы встречали россиян с именными табличками, но напутали с написанием имен и фамилий спортсменов.
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Так, имя Наталья Непряева превратилась в NEPRYAEV ATALIA, Иван Якимушкин стал YAKIMUS IVAN, Ступак отделалась лишь неправильной концовкой фамилии – STUPAKIA, но лишилась имени, а вот Сергею Устюгову повезло меньше всего – его обозвали USTIUGOR GEI.
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Некоторое время назад ходила легенда, что знаменитый мем-лозунг "Роисся вперде" появился в результате неудачной партии спортивного инвентаря из Китая.
Частично, это правда. Первоисточником является пряжка для ремня с исковерканной надписью "Роисся вперед", а далее уже дело за фотошопом.
Сейчас же лозунг "Роисся вперде" используется в качестве насмешки над действиями российской власти.
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