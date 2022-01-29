Мінус ще один! Коронавірус косить біатлонну збірну України на Олімпіаді

Чоловіча збірна України з біатлону залишилася без тренерів у Пекіні

Ігор Ященко / Фото: biathlon.com.ua

Слідом за головним тренером чоловічої збірної України з біатлону словаком Юраєм Санітрою позитивний тест на коронавірус у Китаї здав і його помічник – 37-річний Ігор Ященко.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

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Найближчим часом Ященко перебуватиме на ізоляції та не зможе керувати підготовкою команди.

Юрай Санітра склав позитивний тест на COVID-19 / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

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На щастя, тести самих біатлоністів з України в Пекіні поки що негативні.

Нагадаємо, зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах.

Раніше був озвучений медальний план України на Олімпіаду у Пекіні. Міністр спорту буде задоволений і однією нагородою.

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