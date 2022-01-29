Мінус ще один! Коронавірус косить біатлонну збірну України на Олімпіаді

Слідом за головним тренером чоловічої збірної України з біатлону словаком Юраєм Санітрою позитивний тест на коронавірус у Китаї здав і його помічник – 37-річний Ігор Ященко.
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
Найближчим часом Ященко перебуватиме на ізоляції та не зможе керувати підготовкою команди.
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На щастя, тести самих біатлоністів з України в Пекіні поки що негативні.
Нагадаємо, зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах.
Раніше був озвучений медальний план України на Олімпіаду у Пекіні. Міністр спорту буде задоволений і однією нагородою.