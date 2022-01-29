І цю зачіску не побачать на Олімпіаді: українська бобслеїстка вразила своїми кісками

Головна красуня майбутніх Ігор у Пекіні вже відома – це Лідія Гунько!

Лідія Гунько / Фото: Instagram

28-річна Лідія Гунько на Олімпіаду до Китаю відлетіла з ефектною зачіскою – спортсменка зробила собі синьо-жовті кіски.

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Головна красуня Ігор, отже, вже відома!

Ось тільки під час самих змагань синьо-жовтих кісок не буде видно, адже Лідія виступатиме у шоломі, вперше в історії Олімпіад представляючи Україну в жіночому бобслеї.

БУЛО

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СТАЛО

"Оце красуня!"

"Вау! Яка зачіска!"

"Пишеш історію" – підбадьорюють Лідію Гунько її фоловери в Instagram.

Зазначимо, що з транспортуванням боба-саней Лідії Гунько до Китаю виникла проблема. Пекінці заломили велику ціну на тестування її спорядження на коронавірус. Утім, усе для спортсменки вирішилося благополучно.

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Нагадаємо, зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю триватимуть із 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах.

Раніше був озвучений медальний план України на Олімпіаду у Пекіні. Міністр спорту буде задоволений і однією нагородою.