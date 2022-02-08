Розклад українських спортсменів на Олімпіаді у Пекіні 9 лютого

До програми шостого дня Олімпіади-2022 увійшли шість медальних стартів. Українці боротимуться за нагороди у гірськолижному спорті, лижному двоборстві та санному спорті.
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Зазначимо, що Антон Дукач, Іван Ковбаснюк та Владислав Гераскевич проведуть у середу офіційні тренування на олімпійських об'єктах.
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Розклад стартів українців на 9 лютого
- 04:14. Гірськолижний спорт. Слалом. Жінки. 1-й заїзд (фінал о 07:45): Анастасія Шепіленко
- 10.00. Лижне двоборство. Нормальний трамплін. 13:00 10 км: Дмитро Мазурчук
- 14:20. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 1-а спроба (фінал о 15:35): Ігор Стахів і Андрій Лисецький
Зазначимо, що Анастасія Шепіленко вже брала участь у змаганнях з гігантського слалому та показала кращий результат, ніж дворазова олімпійська чемпіонка.
Поки що українці не тішать своїм виступом у Пекіні. Найкращим результатом залишається 10 місце Юлії Джими в індивідуальній гонці. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.