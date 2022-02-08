Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 9 лютого

Середа на Іграх у Пекіні не буде багатою на медальні старти. Усього визначаться чемпіони та призери лише у шести дисциплінах – гірськолижному спорті, лижному двоборстві, сноуборді, фрістайлі, санному спорті та шорт-треку.
Розклад медальних стартів на 9 лютого
ФРІСТАЙЛ
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- 07:45. Біг-ейр (чоловіки)
ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ
- 09:45. Слалом (жінки)
СНОУБОРД
- 11:50. Крос (жінки)
ЛИЖНА ДВОБОРСТВО
- 15.00. Малий трамплін + гонка на 10 км (чоловіки)
ШОРТ-ТРЕК
- 17:20. 1500 метрів (чоловіки)
САННИЙ СПОРТ
- 17:35. Сани-двійки (чоловіки)
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Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).
Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.
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