Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 9 лютого

У середу на зимових Олімпійських іграх у Китаї буде розіграно всього шість комплектів нагород – час початку фінальних змагань

Біг-ейр - дуже видовищний вид спорту / Фото: REUTERS

Середа на Іграх у Пекіні не буде багатою на медальні старти. Усього визначаться чемпіони та призери лише у шести дисциплінах – гірськолижному спорті, лижному двоборстві, сноуборді, фрістайлі, санному спорті та шорт-треку.

Розклад медальних стартів на 9 лютого

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ФРІСТАЙЛ

07:45. Біг-ейр (чоловіки)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

09:45. Слалом (жінки)

СНОУБОРД

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11:50. Крос (жінки)

ЛИЖНА ДВОБОРСТВО

15.00. Малий трамплін + гонка на 10 км (чоловіки)

ШОРТ-ТРЕК

17:20. 1500 метрів (чоловіки)

САННИЙ СПОРТ

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17:35. Сани-двійки (чоловіки)

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.