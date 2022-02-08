Расписание украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 9 февраля

В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят четыре украинских спортсмена в трех видах спорта. Представляем расписание наших в Пекине

Анастасия Шепиленко снова выступит в Пекине / Фото: Reuters

В программу шестого дня Олимпиады-2022 вошли шесть медальных стартов. Украинцы будут бороться за награды в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье и санном спорте.

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Отметим, что Антон Дукач, Иван Ковбаснюк и Владислав Гераскевич проведут в среду официальные тренировки на олимпийских объектах.

Расписание стартов украинцев на 9 февраля

04:14. Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. 1-й заезд (финал в 07:45): Анастасия Шепиленко

Слалом. Женщины. 1-й заезд (финал в 07:45): 10:00. Лыжное двоеборье. Нормальный трамплин. 13:00 10 км: Дмитрий Мазурчук

Нормальный трамплин. 13:00 10 км: 14:20. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 1-я попытка (финал в 15:35): Игорь Стахив и Андрей Лысецкий

Отметим, что Анастасия Шепиленко уже участвовала в соревнованиях по гигантскому слалому и показала лучший результат, чем двукратная олимпийская чемпионка.

Пока что украинцы не радуют своим выступлением в Пекине. Лучшим результатом остается 10-е место Юлии Джимы в индивидуальной гонке. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.