Олимпиада-2022: расписание всех финалов 9 февраля

В среду на зимних Олимпийских играх в Китае будут разыграны всего шесть комплектов наград – время начала финальных соревнований

Биг-эйр - очень зрелищный вид спорта / Фото: REUTERS

Среда на Играх в Пекине не будет богатой на медальные старты. Всего определятся чемпионы и призеры лишь в шести дисциплинах – горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, санном спорте и шорт-треке.

Расписание медальных стартов на 9 февраля

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ФРИСТАЙЛ

07:45. Биг-эйр (мужчины)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

09:45. Слалом (женщины)

СНОУБОРД

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11:50. Кросс (женщины)

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

15:00. Малый трамплин + гонка на 10 км (мужчины)

ШОРТ-ТРЕК

17:20. 1500 метров (мужчины)

САННЫЙ СПОРТ

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17:35. Сани-двойки (мужчины)

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Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.