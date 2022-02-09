Розклад українських спортсменів на Олімпіаді у Пекіні 10 лютого

Представляємо розклад українських спортсменів, які виступатимуть на Олімпіаді-2022 у Пекіні

Владислав Гераскевич / Фото: Reuters

У четвер, 10 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці виступатимуть у фігурному катанні, скелетоні, гірськолижному спорті, лижних гонках, фристайлі та санному спорті.

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Розклад українців на Олімпіаді 10 лютого

03:30. Фігурне катання (довільна програма) – Іван Шмуратко

03:30. – Іван Шмуратко 03:30. Скелетон (перший заїзд) – Владислав Гераскевич

03:30. – Владислав Гераскевич 04:30. Гірськолижний спорт (комбінація) – Іван Ковбаснюк

04:30. – Іван Ковбаснюк 09:00. Лижні гонки (класичні перегони, 10 км) – Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех

09:00. – Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех 13.00. Фрістайл (змішаний турнір) – збірна України

13.00. – збірна України 15:30. Санний спорт (естафета) – збірна України

Українська команда боротиметься за медалі у фігурному катанні, лижних гонках, фристайлі та санному спорті.

Нагадаємо, після шести днів Олімпіади у медальному заліку Ігор лідирує Німеччина, яка має п'ять золотих медалей.