Розклад українських спортсменів на Олімпіаді у Пекіні 10 лютого

У четвер, 10 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці виступатимуть у фігурному катанні, скелетоні, гірськолижному спорті, лижних гонках, фристайлі та санному спорті.
Читайте також: Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 10 лютого
Розклад українців на Олімпіаді 10 лютого
- 03:30. Фігурне катання (довільна програма) – Іван Шмуратко
- 03:30. Скелетон (перший заїзд) – Владислав Гераскевич
- 04:30. Гірськолижний спорт (комбінація) – Іван Ковбаснюк
- 09:00. Лижні гонки (класичні перегони, 10 км) – Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех
- 13.00. Фрістайл (змішаний турнір) – збірна України
- 15:30. Санний спорт (естафета) – збірна України
Далі по темі
Українська команда боротиметься за медалі у фігурному катанні, лижних гонках, фристайлі та санному спорті.
Нагадаємо, після шести днів Олімпіади у медальному заліку Ігор лідирує Німеччина, яка має п'ять золотих медалей.
Читайте також:
- Зовсім дитина: стало відомо ім'я російської фігуристки, яка попалася на допінгу
- Не Олімпіада, а божевільня. Тренер біатлоністок в шоці від того, що відбувається на Іграх
- Зірка українського спорту ухвалила рішення про своє майбутнє після провалу на Олімпіаді
- Обігнав трьох росіян! Українець круто виступив на Олімпіаді-2022