Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 10 лютого

У четвер на зимових Олімпійських іграх у Китаї буде розіграно вісім комплектів нагород – час початку фінальних змагань

У четвер розіграють медалі у сноуборді / Фото: Reuters

Олімпійські ігри у Пекіні набирають обертів. У четвер визначаться чемпіони та призери у семи дисциплінах – сноуборді, фігурному катанні, гірськолижному спорті, лижних гонках, фристайлі, ковзанярському спорті та санному спорті.

Розклад медальних стартів на 9 лютого

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СНОУБОРД

03:30. Хаф-пайп (жінки)

09:20. Крос (чоловіки)

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

03:30. Довільна програма (чоловіки)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

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08:15. Суперкомбінація. Слалом (чоловіки)

ЛИЖНІ ГОНКИ

09:00. Класичний стиль, 10 км (жінки)

ФРИСТАЙЛ

13:50. Мікст. Акробатика Фінал 2

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

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14:00. 5000 м (жінки)

САННИЙ СПОРТ

15:30. Змішана естафета

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.