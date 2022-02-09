Зірка українського спорту ухвалила рішення про своє майбутнє після провалу на Олімпіаді

31-річна Ольга Харлан, на літній Олімпіаді в Токіо сенсаційно програла вже у першому раунді фехтувального турніру, визначилася щодо свого майбутнього.
Легенда українського спорту, взявши час на роздуми та відпочинок, вирішила таки продовжувати кар'єру.
Про це повідомляє Tribuna.com.
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Ольга вже повернулася до тренувань. З понеділка вона працює зі збірною України на олімпійській базі у Кончі-Заспі.
Повернення Харлан на фехтувальну доріжку заплановано на етапі Кубка світу, який відбудеться в Афінах на початку березня.
Нагадаємо, Харлан – олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, також має срібло і дві бронзи Олімпіад плюс шість перемог на чемпіонатах світу.
Після торішнього фіаско на Іграх у Токіо Харлан брала участь у танцювальному проєкті на ТБ.
А нещодавно Ольга поділилася горем – помер її пес Верон.