Расписание украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 10 февраля

В четверг, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы выступят в фигурном катании, скелетоне, горнолыжном спорте, лыжной гонке, фристайле и санном спорте.
Читайте также: Олимпиада-2022: расписание всех финалов 10 февраля
Расписание украинцев на Олимпиаде 10 февраля
- 03:30. Фигурное катание (произвольная программа) – Иван Шмуратко
- 03:30. Скелетон (первый заезд) – Владислав Гераскевич
- 04:30. Горнолыжный спорт (комбинация) – Иван Ковбаснюк
- 09:00. Лыжные гонка (классическая гонка, 10 км) – Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех
- 13:00. Фристайл (смешанный турнир) – сборная Украины
- 15:30. Санный спорт (эстафета) – сборная Украины
Далее по теме
Украинская команда поборется за медали в фигурном катании, лыжных гонках, фристайле и санном спорте.
Напомним, после шести дней Олимпиады в медальном зачете Игр лидирует Германия, у которой пять золотых медалей.
Читайте также:
- Совсем ребенок: стало известно имя российской фигуристки, попавшейся на допинге
- Не Олимпиада, а сумасшедший дом. Тренер биатлонисток в шоке от происходящего на Играх
- Звезда украинского спорта приняла решение о своем будущем после провала на Олимпиаде
- Уделал троих россиян! Украинец круто выступил на Олимпиаде-2022