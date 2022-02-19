Наївся китайського м'яса? Норвезький чемпіон захотів у туалет під час лижної гонки

На Олімпійських іграх у Пекіні відбулися остання чоловіча лижна гонка – масстарт

Йоганнес Клебо / Фото: Reuters

Лижники мали подолати дистанцію 50 км, але через сильний мороз дистанцію лижного марафону скоротили до 28 км.

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Фаворитом гонки був п'ятиразовий олімпійський чемпіон Йоханнес Хесфлот Клебо з Норвегії. Але через проблеми зі здоров'ям норвежець зійшов із дистанції на позначці 20 км.

Після марафону Клебо розповів, що завадило йому боротися за нагороди.

"Позаминулої ночі я не спав зовсім, у мене проблеми з животом, і я не знаю, через що. Останню добу я в туалеті провів більше часу, ніж спав. Вранці я поговорив з лікарем і сказав, що не бігтиму 50 км. А потім дистанцію скоротили, і я не втримався. Але це не допомогло. Звичайно, неприємно, адже я чекав на цю гонку. Але моє тіло не працює, як треба. Тепер мені потрібно взяти тільки те, що було добрим на цих Іграх. Прикро ще й тому, що я відчував, що моя форма стає все кращою. Але коли на першому колі у мене почалися проблеми із животом я зрозумів, що шлях до фінішу занадто довгий. У мене два золота у Пекіні – це були гарні Ігри", – цитує Клебо NRK.

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Зазначимо, що на Олімпіаді-2022 Йоханнес Клебо став олімпійським чемпіоном в особистому та командному спринтах, а також взяв бронзу у гонці на 15 км класикою та срібло в естафеті 4х10 км.

Переможцем масстарту став представник РОК Олександр Большунов. Срібло у ще одного представника команди без прапора – Івана Якімушкіна. Зімен Кюгер завоював бронзу для Норвегії

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Додамо, що протягом усієї Олімпіади спортсмени скаржилися на місцеву їжу. Ми вже розповідали, що перша в історії українська бобслєїстка на Олімпіадах Лідія Гунько, що погоріла на допінгу в Пекіні, стала жертвою китайського м'яса

Гунько погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

А олімпійський чемпіон у бобслеї Франческо Фрідріх, щоб убезпечити себе від різних неприємностей, відмовився від китайського м'яса.

У 2010 році через китайське м'ясо постраждав гравець у настільний теніс Дмитро Овчаров. Після повернення до Німеччини він мав два позитивні тести на гормон росту кленбутерол.

За підсумками кількох виснажливих судових розглядів німецького спортсмена українського походження виправдали. "Я більше ніколи не буду їсти м'ясо в Китаї" , – Заявив Овчаров після оголошення вердикту.