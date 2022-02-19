За два дні до закриття: українці більше не виступлять на Олімпіаді у Пекіні

19 лютого у Пекіні розіграють вісім комплектів медалей , а в неділю – ще п'ять. Проте претендувати на нагороди українці більше не можуть.
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Справа в тому, що залишилося розподілити медалі у тих видах спорту, де не представлені українці.
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Таким чином, у скарбничці України залишається лише одна нагорода – срібна медаль Олександра Абраменка у фрістайлі. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.
Втім, українці поки що не покидають Пекін. 20 лютого на центральному стадіоні, який отримав ще назву "Пташине гніздо", пройде урочиста церемонія закриття Ігор і передача олімпійського вогню наступному приймаючому місту – в 2026 році зимова Олімпіада пройде в Мілані.
До речі, раніше росіянин назвав причину обіймів з Абраменком на Олімпіаді – просто хотів потрапити до історії. Обіймашки українського медаліста Олександра Абраменка та представника команди РОК Іллі Бурова стали темою номер один для обговорення.