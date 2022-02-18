Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 18 лютого

У п'ятницю, 18 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли п'ять комплектів нагород. Лідерство продовжує впевнено утримувати команда Норвегії

Китаянка Ейлін Гу Айлін завоювала золото у хаф-пайпі (фрістайл) / Фото: Reuters

Олімпійці збірної Норвегії поповнили скарбничку своєї команди п'ятьма медалями, зокрема однією золотою. На п'ять нагород найвищого гатунку відстає від лідера медального заліку Німеччина, третє місце утримує США.

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Наші медальні надії були пов'язані з виступами біатлоністів, але падіння Юлії Джими не дозволило їй наблизитися до п'єдесталу.

В активі України залишається одне срібло Олександра Абраменка.

М КРАЇНА ВСЬОГО 1 Норвегія 15 8 11 34 2 Німеччина 10 7 5 22 3 США 8 8 5 21 4 Китай 8 4 2 14 5 Нідерланди 7 5 4 16 5 Швеція 7 5 4 16 7 Швейцарія 7 2 5 14 8 Австрія 6 7 4 17 9 РОК 5 9 13 27 10 Франція 5 7 2 14 11 Канада 4 7 13 24 12 Японія 3 5 9 17 13 Італія 2 7 7 16 14 Південна Корея 2 4 1 7 15 Словенія 2 3 2 7 16 Фінляндія 1 2 3 6 17 Австралія 1 2 1 4 18 Нова Зеландія 1 1 0 2 19 Угорщина 1 0 2 3 20 Чехія 1 0 1 2 21 Словаччина 1 0 0 1 22 Білорусь 0 2 0 2 23 Іспанія 0 1 0 1 23 Україна 0 1 0 1 25 Бельгія 0 0 1 1 25 Естонія 0 0 1 1 25 Латвія 0 0 1 1 25 Польща 0 0 1 1

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