Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 18 лютого

Олімпійці збірної Норвегії поповнили скарбничку своєї команди п'ятьма медалями, зокрема однією золотою. На п'ять нагород найвищого гатунку відстає від лідера медального заліку Німеччина, третє місце утримує США.
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Наші медальні надії були пов'язані з виступами біатлоністів, але падіння Юлії Джими не дозволило їй наблизитися до п'єдесталу.
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В активі України залишається одне срібло Олександра Абраменка.
|М
|КРАЇНА
|ВСЬОГО
|1
Норвегія
|15
|8
|11
|34
|2
Німеччина
|10
|7
|5
|22
|3
США
|8
|8
|5
|21
|4
Китай
|8
|4
|2
|14
|5
Нідерланди
|7
|5
|4
|16
|5
Швеція
|7
|5
|4
|16
|7
Швейцарія
|7
|2
|5
|14
|8
Австрія
|6
|7
|4
|17
|9
РОК
|5
|9
|13
|27
|10
Франція
|5
|7
|2
|14
|11
Канада
|4
|7
|13
|24
|12
Японія
|3
|5
|9
|17
|13
Італія
|2
|7
|7
|16
|14
Південна Корея
|2
|4
|1
|7
|15
Словенія
|2
|3
|2
|7
|16
Фінляндія
|1
|2
|3
|6
|17
Австралія
|1
|2
|1
|4
|18
Нова Зеландія
|1
|1
|0
|2
|19
Угорщина
|1
|0
|2
|3
|20
Чехія
|1
|0
|1
|2
|21
Словаччина
|1
|0
|0
|1
|22
Білорусь
|0
|2
|0
|2
|23
Іспанія
|0
|1
|0
|1
|23
Україна
|0
|1
|0
|1
|25
Бельгія
|0
|0
|1
|1
|25
Естонія
|0
|0
|1
|1
|25
Латвія
|0
|0
|1
|1
|25
Польща
|0
|0
|1
|1
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