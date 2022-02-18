На Олімпіаді вперше виступив не чоловік і не жінка (фото)

Американський фігурист Тімоті Ледюк став першим в історії зимових Олімпіад небінарним спортсменом

Небінарний олімпієць №1 Тімоті Ледюк / Фото: Getty Images

Американський фігурист Тімоті Ледюк, який виступає у дуеті з Ешлі Кейн-Гріббл, вийшов на лід у короткій програмі на зимових Олімпійських іграх у Пекіні у змаганнях спортивних пар.

Отже, 31-річний Ледюк увійшов до історії як перший небінарний спортсмен на Олімпіадах

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Про свою небінарну гендерну ідентичність Тімоті заявив у січні, після чого у Росії його обізвали виродком.

Небінарний – це загальний термін для всіх, хто не вважає себе чоловіком чи жінкою.

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За свій виступ у Пекіні-2022 пара Ешлі Кейн-Гріббл – Тімоті Ледюк отримала 74,13 бала та гарантувала собі участь у довільній програмі 19 лютого, хоча там має невеликі шанси на медалі.

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Нагадаємо, що 2018 року американець Тімоті Ледюк упустив свою партнерку на змаганнях у Загребі – і та вдарилася головою об лід.