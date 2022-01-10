На Олімпійських іграх вперше виступить небінарна людина

31-річний фігурист Тімоті Ледак не вважає себе чоловіком чи жінкою. У Пекіні-2022 він боротиметься за медалі у фігурному катанні

Тімоті Ледак у Пекіні-2022 виступить з Ешлі Кейн-Гріббл / Фото: Колаж: Сьогодні

Американський фігурист Тімоті Ледак відібрався на зимову Олімпіаду у Пекіні. Разом із Ешлі Кейн-Гріббл вони стали чемпіонами США у парних змаганнях.

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31-річний Ледак раніше оголосив про свою небінарну гендерну ідентичність. Отже, він стане першим небінарним спортсменом, який виступить на зимовій Олімпіаді.

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Ось що пише Вікіпедія з цього приводу:

Небінарний – це загальний термін для всіх, хто не вважає себе чоловіком чи жінкою. Хоча існує безліч видів небінарних ідентичностей, деякі люди ідентифікують себе тільки як небінарні, не уточнюючи визначення.

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