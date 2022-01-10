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На Олімпійських іграх вперше виступить небінарна людина

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
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10 січня, 19:23
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31-річний фігурист Тімоті Ледак не вважає себе чоловіком чи жінкою. У Пекіні-2022 він боротиметься за медалі у фігурному катанні
Тімоті Ледак у Пекіні-2022 виступить з Ешлі Кейн-Гріббл
Тімоті Ледак у Пекіні-2022 виступить з Ешлі Кейн-Гріббл / Фото: Колаж: Сьогодні

Американський фігурист Тімоті Ледак відібрався на зимову Олімпіаду у Пекіні. Разом із Ешлі Кейн-Гріббл вони стали чемпіонами США у парних змаганнях.

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31-річний Ледак раніше оголосив про свою небінарну гендерну ідентичність. Отже, він стане першим небінарним спортсменом, який виступить на зимовій Олімпіаді.

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Ось що пише Вікіпедія з цього приводу:

Небінарний – це загальний термін для всіх, хто не вважає себе чоловіком чи жінкою. Хоча існує безліч видів небінарних ідентичностей, деякі люди ідентифікують себе тільки як небінарні, не уточнюючи визначення.

Раніше ми писали, що через мороз і коронавірус організатори планують відкрити Ігри-2020 лише за 100 хвилин. Головним режисером шоу став Чжан Імоу, який знімав "Будинок літаючих кинджалів" на Прикарпатті.

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