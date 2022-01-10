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На Олимпийских играх впервые выступит небинарный человек

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
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10 января, 19:23
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31-летний фигурист Тимоти Ледак не считает себя мужчиной или женщиной. В Пекине-2022 он будет бороться за медали в фигурном катании
Тимоти Ледак в Пекине-2022 выступит с Эшли Кейн-Гриббл
Тимоти Ледак в Пекине-2022 выступит с Эшли Кейн-Гриббл / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский фигурист Тимоти Ледак отобрался на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Вместе с Эшли Кейн-Гриббл они стали чемпионами США в парных соревнованиях.

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31-летний Ледак ранее объявил о своей небинарной гендерной идентичности. Таким образом, он станет первым небинарным спортсменом, который выступит на зимней Олимпиаде.

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Вот что пишет Википедия по этому поводу:

Небинарный – это общий термин для всех, кто не считает себя мужчиной или женщиной. Хотя существует бесчисленное множество видов небинарных идентичностей, некоторые люди идентифицируют себя только как небинарные, не уточняя определение.

Ранее мы писали, что из-за мороза и коронавируса организаторы планируют открыть Игры-2020 всего за 100 минут. Главным режиссером шоу стал Чжан Имоу, который снимал "Дом летающих кинжалов" на Прикарпатье.

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