Переносьте Олімпіаду! Катастрофа у світі спорту

Ситуація з коронавірусом у всьому світі з кожним вдень все ускладнюється. Зачепила вона і спорт.
Багато атлетів масово хворіють і не можуть виступати на кваліфікаційних змаганнях. А отже, пропустять Ігри в Пекіні. Нагадаємо, що призери Олімпіади-2022 отримають в'язані квіти.
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Олімпійський комітет Швейцарії закликав МОК перенести Олімпіаду-2022 через пандемію.
"Ми майже кожен день чуємо, що все нові та нові спортсмени заражаються коронавірусом та не можуть відібратися на Олімпіаду.
У нас залишилося не так багато часу до церемонії відкриття, але ми ще можемо обговорити можливість перенесення. Якщо на Іграх не буде найкращих спортсменів, то ситуація стане складною.
Це не вимога, але нам таки треба це обговорити. Це скрутна ситуація, особливо для країн Європи, де розвинений зимовий спорт", – цитує сайт ski-nordique.net главу НОК Швейцарії Ральфа Штоклі.
Олімпійські ігри у Пекіні мають відбутися з 4 по 20 лютого.
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