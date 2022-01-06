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Переносите Олимпиаду! Катастрофа в мире спорта

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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6 января, 09:56
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Руководитель швейцарского олимпийского комитета считает, что Олимпиаду-2022 стоит перенести из-за пандемии коронавируса
Штокли призывает перенести Игры-2022
Штокли призывает перенести Игры-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с коронавирусом во всем мире с каждым днем все усложняется. Зацепила она и спорт.

Многие атлеты массово болеют и не могут выступать на квалификационных соревнованиях. А значит пропустят Игры в Пекине. Напомним, что призеры Олимпиады-2022 получат вязанные цветы.

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Олимпийский комитет Швейцарии призвал МОК перенести Олимпиаду-2022 из-за пандемии.

"Мы почти каждый день слышим, что все новые и новые спортсмены заражаются коронавирусом и не могут отобраться на Олимпиаду.

У нас осталось не так много времени до церемонии открытия, но мы все еще можем обсудить возможность переноса. Если на Играх не будет лучших спортсменов, то ситуация станет сложной.

Это не требование, но нам все-таки нужно это обсудить. Это трудная ситуация, особенно для стран Европы, где развит зимний спорт", – цитирует сайт ski-nordique.net главу НОК Швейцарии Ральфа Штокли.

Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля.

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