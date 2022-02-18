На Олимпиаде впервые выступил не мужчина и не женщина (фото)

Американский фигурист Тимоти Ледюк стал первым в истории зимних Олимпиад небинарным спортсменом

Небинарный олимпиец №1 Тимоти Ледюк / Фото: Getty Images

Американский фигурист Тимоти Ледюк, выступающий в дуэте с Эшли Кейн-Гриббл, вышел на лед в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях спортивных пар.

Таким образом 31-летний Ледюк вошел в историю как первый небинарный спортсмен на Олимпиадах.

Реклама

О своей небинарной гендерной идентичности Тимоти заявил в январе, после чего в России его обозвали уродом.

Небинарный – это общий термин для всех, кто не считает себя мужчиной или женщиной.

Реклама

За свое выступление в Пекине-2022 пара Эшли Кейн-Гриббл – Тимоти Ледюк получила 74,13 балла и гарантировала себе участие в произвольной программе 19 февраля, хотя там у них невысокие шансы на медали.

Реклама

Напомним, что в 2018 году американец Тимоти Ледюк упустил свою партнершу на соревнованиях в Загребе – и та ударилась головой об лед.