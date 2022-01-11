Виродок! У Росії образили олімпійця, який не чоловік і не жінка

Тімоті Ледюк із США став першим небінарним спортсменом в історії Олімпіад – вже у лютому він виступить на Іграх у Пекіні

Ледюк зі своєю партнеркою / Фото: Колаж: Сьогодні

Дворазовий призер Олімпійських ігор у танцях на льоду росіянин Олександр Жулін образливо висловився про американського фігуриста Тімоті Ледюка, який виступає у змаганнях спортивних пар разом з Ешлі Кейн.

Напередодні стало відомо, що 31-річний Ледюк стане першим небінарним спортсменом на Олімпійських іграх.

Реклама

Небінарний – це загальний термін для всіх, хто не вважає себе чоловіком чи жінкою.

"У якій він категорії виступатиме – серед чоловіків чи жінок? У парі із жінкою? Сам він як чоловік, отже. І з самого початку він був чоловіком. Як я до цього ставлюся? Ой, та не хочу я цих виродків коментувати, не хочу, не хочу", – наводить слова Жуліна ВсеПроСпорт.

Тімоті Ледюк у Пекіні-2022 виступить з Ешлі Кейн / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Жулін / Фото: Instagram

Реклама

Зазначимо, що 2018 року американець Тімоті Ледюк упустив свою партнерку на змаганнях у Загребі – і та вдарилася головою об лід.