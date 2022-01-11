Виродок! У Росії образили олімпійця, який не чоловік і не жінка

Дворазовий призер Олімпійських ігор у танцях на льоду росіянин Олександр Жулін образливо висловився про американського фігуриста Тімоті Ледюка, який виступає у змаганнях спортивних пар разом з Ешлі Кейн.
Напередодні стало відомо, що 31-річний Ледюк стане першим небінарним спортсменом на Олімпійських іграх.
Небінарний – це загальний термін для всіх, хто не вважає себе чоловіком чи жінкою.
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"У якій він категорії виступатиме – серед чоловіків чи жінок? У парі із жінкою? Сам він як чоловік, отже. І з самого початку він був чоловіком. Як я до цього ставлюся? Ой, та не хочу я цих виродків коментувати, не хочу, не хочу", – наводить слова Жуліна ВсеПроСпорт.
Зазначимо, що 2018 року американець Тімоті Ледюк упустив свою партнерку на змаганнях у Загребі – і та вдарилася головою об лід.