Усі медалісти 18 лютого на Олімпіаді-2022

У п'ятницю визначилися олімпійські чемпіони у біатлоні, фристайлі, ковзанярському спорті. Також відбувся бронзовий фінал у керлінгу.
Медальний залік упевнено очолює Норвегія. В активі спортсменів скандинавської країни 15 золотих медалей.
Олімпіада-2022. Усі медалісти 18 лютого
Біатлон
Жінки. Мас-старт
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- 1. Жюстін Бреза-Буше (Франція)
- 2. Тіріл Екгофф (Норвегія)
- 3. Марте-Ольсбу Рейселанн (Норвегія)
Чоловіки. Мас-старт
- 1. Йоханнес Тінгнес Бо (Норвегія)
- 2. Мартін Понсилуома (Швеція)
- 3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)
Керлінг
Чоловіки. Матч за бронзу
- 3. Канада
Ковзанярський спорт
Чоловіки. 1000 м
- 1. Томас Крол (Нідерланди)
- 2. Лоран Дюбрель (Канада)
- 3. Хаваард Лоренцен (Норвегія)
Фрістайл
Жінки. Хаф-пайп
- 1. Ейлін Гу Айлін (Китай)
- 2. Кессі Шарп (Канада)
- 3. Рейчел Каркер (Канада)
Чоловіки. Скі-крос
- 1. Райан Регез (Швейцарія)
- 2. Алекс Фіва (Швейцарія)
- 3. Сергій Рідзік (РОК)
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