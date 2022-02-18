Допінг потрапив до українки із китайського м'яса: сенсаційне зізнання

Перша в історії українська бобслеїстка на Олімпіадах Лідія Гунько, яка погоріла на допінгу в Пекіні, стала жертвою китайського м'яса.
Про це заявив президент Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич, якого цитує Суспільне.
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"Усе було нормально, і ми навіть не сумнівалися, що все нормально. Розуміли, що вона нічого не вживає, бо в цьому немає сенсу".
"На Олімпіаді не можна приховати, що ти з'їв. За сучасних методів дослідження це неможливо приховати. Ми все це чудово розуміли і взагалі за чистий спорт. Ніколи не попадалися на цьому, бо не вживаємо".
"Звідки це взялося? Ця речовина така ж, яку в нашому ж олімпійському селищі 7 лютого знайшли у іранського гірськолижника. Між 10 та 14 лютого Ліда вживала м'ясо перед змаганнями".
"Ми про м'ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м'ясо в Китаї, бо там не заборонено додавати речовини, які заборонені у спорті, до раціону худоби".
"Звичайно, ми боротимемося. У таких ситуаціях спортсмен найбезправніший. Треба доводити, що ти не винен. Це дуже дорого коштує, але ми боротимемося. Ми не розуміємо, що сталося і як це могло статися", – сказав Михайло Гераскевич.
Нагадаємо, у пробі Лідії Гунько було виявлено метаболіти дегідрохлорметилтестостерону. Ця речовина належить до групи андрогенних анаболічних стероїдів.
Гунько була проінформована про позитивний результат тесту та усунена до вирішення питання відповідно до Світового антидопінгового кодексу та Антидопінгових правил МОК.
Днем раніше стало відомо про позитивну пробу української лижниці Валентини Камінської. У її пробі знайшли одразу три заборонені препарати.