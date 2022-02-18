Допінг потрапив до українки із китайського м'яса: сенсаційне зізнання

Президент Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич заявив, що боротиметься за Лідію Гунько, яка погоріла на анаболіках

Гунько погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша в історії українська бобслеїстка на Олімпіадах Лідія Гунько, яка погоріла на допінгу в Пекіні, стала жертвою китайського м'яса.

Про це заявив президент Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич, якого цитує Суспільне.

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Лідія Гунько / Фото: НОК України

"Усе було нормально, і ми навіть не сумнівалися, що все нормально. Розуміли, що вона нічого не вживає, бо в цьому немає сенсу".

"На Олімпіаді не можна приховати, що ти з'їв. За сучасних методів дослідження це неможливо приховати. Ми все це чудово розуміли і взагалі за чистий спорт. Ніколи не попадалися на цьому, бо не вживаємо".

"Звідки це взялося? Ця речовина така ж, яку в нашому ж олімпійському селищі 7 лютого знайшли у іранського гірськолижника. Між 10 та 14 лютого Ліда вживала м'ясо перед змаганнями".

Лідія Гунько і її боб / Фото: Колаж: Сьогодні

"Ми про м'ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м'ясо в Китаї, бо там не заборонено додавати речовини, які заборонені у спорті, до раціону худоби".

"Звичайно, ми боротимемося. У таких ситуаціях спортсмен найбезправніший. Треба доводити, що ти не винен. Це дуже дорого коштує, але ми боротимемося. Ми не розуміємо, що сталося і як це могло статися", – сказав Михайло Гераскевич.

Лідія Гунько – перша бобслеїстка з України на Олімпійських іграх / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, у пробі Лідії Гунько було виявлено метаболіти дегідрохлорметилтестостерону. Ця речовина належить до групи андрогенних анаболічних стероїдів.

Лідія Гунько / Фото: Instagram

Гунько була проінформована про позитивний результат тесту та усунена до вирішення питання відповідно до Світового антидопінгового кодексу та Антидопінгових правил МОК.

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Днем раніше стало відомо про позитивну пробу української лижниці Валентини Камінської. У її пробі знайшли одразу три заборонені препарати.