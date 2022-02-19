"Потрібно було брати медалі". Бринзак назвав причини невдач біатлоністів на Олімпіаді

Фатальне невезіння переслідувало українських біатлоністів на Олімпійських іграх у Пекіні, через що вони не змогли завоювати жодної медалі

Біатлоністи провалили виступ на Олімпіаді у Пекіні / Фото: Reuters, biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Олімпійська збірна України була серед аутсайдерів Ігор-2022 у Пекіні. Тим не менш, шанси взяти медалі в естафетних гонках були цілком реальними.

Про те, у чому причини невдалого виступу українських біатлоністів на ОІ, розбирався голова ФБУ Володимир Бринзак.

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"Почуття подвійні. Звичайно, я розумів, що психологічне навантаження на команду буде дуже серйозним. Тому що всі – і чиновники, і вболівальники – чекали від біатлоністів медалі. Зрозуміло, і для самих спортсменів це мета, мрія, мотивація віддавати себе спорту. Усі прагнуть підготуватися до Олімпіади та виступити там гідно. Тішить, що в Пекіні у нас були гонки, в яких були шанси боротися за подіум. Але, швидше за все, Фортуна відвернулася від нас після першої гонки, коли був невдало обрано учасника першого етапу змішаної естафети. Я впевнений, що якби бігли Меркушина чи Блашко все було б інакше. Там цілком реально було боротися за більш високі місця. Тому що і Джима, і Прима добре відпрацювали. Ну а на останньому етапі, за умови боротьби за медалі, й у Підручного все могло скластися інакше.

Підручному було дуже холодно на Іграх / Фото: REUTERS

Але сталося, як сталося. Проте після тих гонок все пішло шкереберть: одне те, що ми постійно втрачали людей через коронавірус, дуже сильно вибило з колії. Тренер в ізоляції, масажиста немає, сервісмени-відкатники теж потрапили під карантин, чоловічий лікар узагалі залишився в Україні на карантині. А на такому рівні для того, щоб досягати успіху, треба, щоб усе працювало як годинник. На жаль, аж до закінчення Олімпіади Фортуна до нас обличчям так і не обернулася", – сказав Бринзак в інтерв'ю biathlon.com.ua.

Володимир Бринзак / Фото: biathlon.com.ua

Нагадаємо, що у змішаній естафеті тренерський штаб збірної України з біатлону виставив стартером Валентину Семеренко. Але Валя із трьома колами штрафу передала естафету останньої. Через проблеми зі здоров'ям, Олімпійська чемпіонка 2014 року вимушено покинула Олімпіаду.

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