Німецький спортсмен відмовився їсти китайське м'ясо на Олімпіаді-2022

Легендарний бобслеїст Франческо Фрідріх боїться, що виробники м'яса використовують гормон росту, що спричинить позитивний допінг-тест

Франческо Фрідріх боїться допингу / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійський чемпіон та 12-разовий чемпіон світу у бобслеї Франческо Фрідріх надсерйозно підходить до Ігор у Пекіні. Щоб убезпечити себе від різних прикрощів, німецький спортсмен відмовився від китайського м'яса.

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Лікар збірної Німеччини пояснив, що рішення спортсмена мотивоване страхом перед допінгом.

"Це запобіжний засіб – особливо коли наближається таке важливе змагання, як Олімпіада. Гормони росту використовуються при виробництві м'яса в різних країнах, у тому числі і в Китаї. Такі речовини можуть бути виявлені в допінг-тесті, через них спортсмена можуть звинуватити в застосуванні допінгу", – цитує Крістіана Шнайдера Євроспорт.

Фрідріх оселився в готелі, де їсть лише вегетаріанські страви. А за м'ясом їздить до олімпійського селища, де підвищений контроль над продуктами харчування.

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У 2010 році через китайське м'ясо постраждав гравець у настільний теніс Дмитро Овчаров. Після повернення до Німеччини він мав два позитивні тести на гормон росту кленбутерол.

За підсумками кількох виснажливих судових розглядів німецького спортсмена українського походження виправдали. "Я більше ніколи не буду їсти м'ясо в Китаї" , – заявив Овчаров після оголошення вердикту.