Знову згадали Україну: у Росії створили петицію та вимагають повернути гімн і прапор на Олімпіаді

Олімпійський чемпіон з фігурного катання росіянин Олексій Ягудін створив петицію із закликом повернути Росії прапор та гімн на Олімпійських іграх у Пекіні

У Пекіні-2022 буде ROC

Росія ще у 2019 році була покарана за махінації з допінгом та позбавлена державних символів. Санкції діють до грудня 2022 року.

Читайте також: Роісся вперде: китайці викривили російські прізвища на Олімпіаді (фотофакт)

Реклама

На Олімпіаді-2022 у Пекіні Росія виступатиме під назвою ROC, замість національного прапора буде прапор Російського олімпійського комітету, а за гімн виступить твір Чайковського.

Ягудін вважає, що теперішні спортсмени не повинні розплачуватись за провини попереднього покоління. На цей момент петиція зібрала менше ніж 300 голосів.

"На мою думку, наші спортсмени вже постраждали. Мені не хочеться заглиблюватися в політичне підґрунтя, адже справа спортсмена – просто прагнути перемоги й показувати найкраще, що в тобі є. Але мені здається, що минуло вже достатньо часу, щоб нашим хлопцям дозволили виступати під символікою своєї батьківщини", – написав Ягудін.

Водночас росіянин навів приклад з українкою Юлією Єлістратовою, яка була відсторонена від виступу на Олімпіаді-2020 за підозрою у вживанні допінгу. Але досі WADA не довела, що наша спортсменка приймала заборонені препарати.