Снова вспомнили Украину: в России создали петицию и требуют вернуть гимн и флаг на Олимпиаде

Олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Алексей Ягудин создал петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх в Пекине

В Пекине-2022 будет ROC

Россия еще в 2019 году была наказана за махинации с допингом и лишена государственных символов. Санкции действуют до декабря 2022 года.

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На Олимпиаде-2022 в Пекине Россия будет выступать под названием ROC, вместо национального флага будет флаг Российского олимпийского комитета, а за гимн выступит произведение Чайковского.

Ягудин считает, что действующие спортсмены не должны расплачиваться за проступки предыдущего поколения. На данный момент петиция собрала менее 300 голосов.

"На мой взгляд, наши спортсмены уже настрадались. Мне не хочется углубляться в политическую подоплеку, ведь дело спортсмена – просто стремиться к победе и показывать лучшее, что в тебе есть. Но мне кажется, что прошло уже достаточно времени, чтобы нашим ребятам разрешили выступать под символикой своей родины", – написал Ягудин.

В то же время россиянин привел пример с украинкой Юлией Елистратовой, которая была отстранена от выступления на Олимпиаде-2020 по подозрению в употреблении допинга. Но до сих пор WADA не доказала, что наша спортсменка принимала запрещенные препараты.