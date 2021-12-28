"Я даже не муравей, а песчинка": украинская спортсменка – о допинг-скандале

Юлия Елистратова покинула Игры в Токио уже из олимпийской деревни. Но до сих пор WADA не доказала, что наша спортсменка принимала запрещенные препараты

Лучшая триатлонистка Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская триатлонистка приехала в Токио-2020 на свою четвертую Олимпиаду. Но выступить ей не дали.

До старта оставалось полтора дня, как Юлия Елистратова узнала, что ее отстранили. Подозрение в употреблении допинга. Но до сих пор нашу спортсменку ни наказали, ни оправдали.

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- На какой стадии сейчас эта история?

- Я сотрудничаю с антидопинговыми организациями. Расследование по-прежнему ведется. Но даже до меня не доходит информация. Я продолжают тренироваться и надеюсь скоро вернуться.

- Эмоции человека, которого "попросили" из олимпийской деревни за полтора дня до старта?

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- Это был шок. Да, это огромный удар. Такой ситуации я не могла бы себе представить в самом страшном сне.

Если кошмары и снились – то я могла опаздывать на соревнования или забыть что-то из экипировки.

Чисто теоретически я подумала, что это все: чуть ли не конец жизни. Но я в голове четко понимаю, что если я могу действовать и изменить что-то в лучшую сторону, то я пытаюсь действовать. Если все зависит не от меня, то нет смысла расстраиваться. Что это даст? Ничего не поменяет, надо жить дальше, улыбаться, искать возможности реализовать себя.

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Возможно, в этом мне помог спорт, ведь со стрессоустойчивостью у меня все в порядке.

- Предположим, WADA ошиблась – есть возможность взыскать компенсацию за пропуск Олимпиады?

- Если говорить о компенсации и отстаивании интересов, то возможно это будет стоит больше денег и усилий, чем я потом получу. Я не скажу, что у меня безграничные возможности. На самом деле, очень тяжело общаться с такими структурами и что-то доказать.

Если, к примеру, в уголовных делах работает презумпция невиновности, то что касается допинга – тут все наоборот. Спортсмена лишь обвиняют, а это уже воспринимается как факт его нарушений антидопинговых правил. И потом это уже проблема спортсмена, каким образом он будет доказывать свою правоту.

Я почувствовала себя не муравьем, а песчинкой в этой системе. Абсолютно беспомощной.

- Предположим, обвинение будет доказано – завершите карьеру?

- Не могу себе представить это. Но если так произойдет, то продолжу заниматься триатлоном. И после паузы вернусь в профессиональный спорт.

Полностью интервью с Юлией Елистратовой читайте на нашем сайте.