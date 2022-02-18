Любителям принижень та совка на Олімпіаді продають Бін Дунь Дуней

Через мізерний асортимент олімпійських сувенірів у Пекіні розгорнулося справжнє полювання за талісманом Ігор-2022

Тисячі людей кожен день стоять у черзі в надії купити талісман Олімпіади-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпіада в Китаї як машина часу. Мимоволі переносишся в "совок". Вбухати мільярди доларів на телекартинку, щоб пустити пилюку в очі – головний її принцип.

Натомість учасники бачать зворотний бік медалі. Суцільне приниження у магазинах.

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Уявіть, відомий китайський онлайн-магазин забезпечує товарами весь світ. А що можна купити на Іграх? Ми вже розповідали, що майже нічого.

Але тепер окремо зупинимося на талісмані Ігор. Оскільки нічого розумного з олімпійською символікою купити не можна, головною метою гостей Пекіна-2022 став плюшевий – Бін Дунь Дунь. Коштує він 198 юанів, за поточним курсом – 885 гривень.

Його можуть купити лише ті, хто пройшов повний цикл принижень. Чергу бажано займати вночі за кілька годин до відкриття магазину. Будьте готові простояти в середньому чотири години. Будьте готові, що навіть постоявши у черзі талісман не купите – товар так раптово зникає, як і з'являється. Крім того, Бін Дунь Дунь видається один до рук за номером акредитації. Відразу згадується розвал Союзу та шкарпетки за талонами.

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Організатори пояснюють дефіцит так: через святкування китайського Нового року два тижні фабрики з виробництва олімпійської символіки не працювали. Відмазка так собі. Вони мали чотири роки, щоб підготуватися до приїзду гостей.

Ось такі черги за Бін Дунь Дунем:

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Де дефіцит, там і нечесна гра. Під прилавком завжди можна побачити заповітні коробки. І їх тримають для своїх. Ну і величезні черги китайців на пошті, які ящиками надсилають додому олімпійські сувеніри, говорять про те, що для своїх тут все є.

Вражає інше, як люди з цивілізованого світу так швидко ухвалюють такі правила. І годинами готові терпіти приниження у чергах.

До речі, не думайте, що лише з сувеніркою у Пекіні проблеми. Продуктовий магазин у головному медіа-центрі Ігор взагалі не блищить асортиментом – пиво, локшина швидкого приготування, сумнівного виду сосиски та засохлі булочки.

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".